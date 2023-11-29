На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру ключевых решений «Лукоморья» — единой цифровой среды для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов. «Лукоморье» — это

На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру ключевых решений «Лукоморья» — единой цифровой среды для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов. «Лукоморье» — это экосистема ИТ-продуктов, которые обеспечивают полный жизненный цикл разработки ПО. В первом квартале 2024 года на рынок выйдут первые компоненты экосистемы: система управления проектами «Яга» и планировщик задач «Ëжка». Также на