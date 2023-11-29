Народные приметы на 30 ноября. Что считалось самым страшным грехом в день памяти Григория...

Народные приметы на 30 ноября. Что считалось самым страшным грехом в день памяти Григория Чудотворца?В четверг, 30 ноября 2023 года Православная церковь почитает память Григория Чудотворца – святителя, богослова и епископа Неокесарийского. Григорий исцелял больных, помогал нуждающимся, разрешал ссоры и жалобы.В народе Григория Неокесарийского прозвали Зимоуказателем. По погоде этого дня судили, какой будет зима. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы. На Григория праздновали встречу северного ветра. Обычно к этой дате выпадало много снега, поэтому на Руси как взрослые, так и дети принимали активное участие в народных гуляньях. Катались на санях с горы и верили, кто укатится дальше всех, тот в следующем году будет самым счастливым.Что можно делать в день памяти Григория Чудотворца?Перед началом дня было принято ходить в баню, чтобы наполнить свое тело здоровьем на весь будущий год.Обязательным условием успеха в новом году было выполненное обещание. Люди верили, что в этот день нужно исполнить долг перед собой, тогда все плохое останется в прошлом.Как и все другие праздники, день памяти Григория Чудотворца всегда отмечался в кругу семьи. По поверью, это должно было сплотить узы брака и принести благополучие. Члены семьи избегали ссор и в этот день старались не покидать свой дом. Народ верил, что это приведет к несчастью.Издревле считается, что сон, который приснится в это день, будет обязательно вещим, поэтому люди старались детально запоминать свои ночные грезы.Что нельзя делать в день памяти Григория Чудотворца?В день Григория Чудотворца, самый страшный грех – это ходить в грязной одежде, быть неумытым и не расчесанным. Согласно приметам, такого человека будут ждать преграды на пути к достижению целей и крушение планов.Нельзя 30 ноября не выполнять данные в этот день обещания, иначе плохое так и не уйдет из жизни. Того же, кто сдержит свое слово, будет ждать удача и успех во всех делах.В день Григория Чудотворца нельзя забывать о своих родственниках, не звонить им, не отвечать на их звонки, а также отказываться от их приглашения прийти в гости.Народные приметы на 30 ноября 2023 годаВ этот день подходили к колодцам и водоемам, прислушивались к воде. Если тихая, то зимушка тёплой будет, если шумит – жди морозов и заносов.Чтобы быть весь год здоровым в этот день нужно в снегу покувыркаться.Тёмный лёд на речке предвещает богатый урожай.Какая погода 30 ноября, такой и зима будет.Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.Фото: freepik.com; azbyka.ru