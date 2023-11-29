Когда зажигаются маленькие звёздочки, важно, чтобы рядом с ними были мудрые наставники и понимающие родители.

Когда зажигаются маленькие звёздочки, важно, чтобы рядом с ними были мудрые наставники и понимающие родители. Мы познакомились с некоторыми из них.Держит ударШкола № 13 в райцентре – одна из самых востребованных. Здесь царит доброжелательная атмосфера, комфортно и по-домашнему тепло. Педагоги помогают ребятам не только с учёбой, но и в их стремлении найти увлечение по душе, добиться серьёзных достижений и почувствовать себя победителями.Александр Орлов, ученик 5-го «В», увлекается рукопашной борьбой. Мама Елена Алексеевна вспоминает, как сын сызмальства любил смотреть бокс и при этом искренне сожалел, что сам не занимается спортом.В четыре года Сашу отвели в бойцовский клуб «АЛЬФА СПОРТ», в секцию, где занимаются рукопашным боем. Его тренирует Сергей Владимирович Уголков. Очень быстро стало очевидно, что у мальчика не только блестящие физические данные, но и характер победителя: он целеустремлённый, ответственный, собранный. Юный борец участвовал в турнирах и первенствах, и не только в региональных. Вместе с наставником он неоднократно выезжал на открытые ковры в Москву.– В основном всегда с победой возвращается, которая даётся нелегко, но Саша – настоящий боец. Сейчас с ним занимается ещё и младший брат Павел, он тянется за старшим. Они много тренируются не только в секции, но и дома. День начинется с зарядки, а завершается бегом. Дома отрабатывают бои. Мне как маме иногда тяжело смотреть, но я категорически не согласна с теми, кто говорит, что борьба – это там, где детей бьют. Ничего подобного! Наши дети учатся реагировать на нештатные ситуации и защищаться. У нас такой мир, что надо уметь постоять за себя и за ближнего, – рассказала Елена Алексеевна.Важно и другое: несмотря на большую занятость, Саша участвует в общешкольных спортивных соревнованиях. Он показывает отличные результаты в беге, хорошо играет в футбол. И если надо выйти в школьной команде, то обязательно это сделает. Для него это дело чести.Не просто словаУ Саши уже сейчас большая коллекция наград и кубков. Он вспоминает, насколько трудно дались некоторые из них. Поединки на ковре иногда длятся считаные минуты, а подготовка к ним занимает месяцы упорного тяжёлого труда. Но Саша, несмотря на возраст, сдаваться не собирается.В его успехе, несомненно, велика роль родителей, всегда поддерживающих сына, и его тренера – человека, преданного спорту. Сергей Владимирович воспитал уже несколько поколений победителей. Но ценно и то, что он учит ребят и родителей быть одной семьёй. Он разговаривает с воспитанниками на духовно-нравственные, патриотические темы, показывает, как грамотно действовать в экстремальных ситуациях, организовывает совместные выезды родителей и юных спортсменов в выходные на природу, на каток, лазертаг и т. п. Такое неформальное общение позволяет детям и взрослым стать единой командой, заряженной на результат.– Для наших ребят понятия «патриотизм», «уважение к старшим», «сопереживание» – не просто слова. Дети с раннего детства учат в секции гимн России, отлично знают его слова, знают, как его исполнять. У Сергея Владимировича они не только наращивают мышцы, но и духовно растут. Он увлечённый человек и живёт занятиями с ребятами, настраивает их на успех. Поэтому и Саша, и ещё многие ребята достигли таких прекрасных результатов, – говорит Елена Алексеевна.Она уверена: как бы в дальнейшем ни сложилась профессиональная карьера сына, у него уже есть отличная база для роста и самореализации. Спорт дал ему замечательную физическую подготовку и силу духа, чтобы быть готовым к любым вызовам.К звёздам!А вот лучше: одиннадцатиклассница Елизавета Кабанова, ученица той же школы, уже знает, в какой сфере хотела бы найти себя. Девушка занимается вокалом, причём поёт так, что маститые преподаватели столичных вузов отмечают несомненные способности.Её родители – Максим Игоревич и Ольга Александровна – вспоминают, что дочь пела с самого раннего возраста.– В детском саду её ставили на ведущие роли во всех утренниках, потому что она была активным ребёнком, была способна выучить и текст, и роль, знала, как и где вступить. При этом она ещё и очень любила музыкальные инструменты. В пять лет мы отдали её в театральную студию «Настроение» (при киноконцертном зале «Южный»). Здесь она участвовала в первых конкурсах. Алла Александровна Уральская, руководитель студии, активно с ней занималась и продвигала Елизавету, – говорит Максим Игоревич.Позже родители перевели девочку на индивидуальные занятия вокалом с Анастасией Харчевниковой, и копилка достижений юной певицы также пополнилась новыми победами в конкурсах различного масштаба.Нескучно!А вот с музыкальной школой у Лизы история получилась витиеватой. Первый заход в семь лет оказался неудачным: творчески одарённая девочка расстраивалась до слёз, не сумев быстро освоить премудрости сольфеджио и выучить унылые гаммы. Тут сказались особенности характера: Елизавета – девушка девушка эмоциональная, темпераментная, открытая. Для исполнительницы это несомненное достоинство.– В музыкальной школе очень часто так бывает: родители насильно заставляют учиться, чтобы занять свободное время ребёнка либо для дополнительного образования, которое чаще всего и не пригождается. Я сама пришла к музыке, сама захотела пойти учиться, после того как несколько лет занималась в кружках, где со мной добрые преподаватели разговаривали, подбирали репертуар, разучивали песни, готовили к выступлениям и т. п. Всё это было очень интересно. И после 9-го класса я связала жизнь с музыкой, – рассказала девушка.Сейчас Елизавета учится в одной из столичных музыкальных школ и занимается в студии народной и эстрадной песни «Созвездие» (основатель и руководитель – Екатерина Евгеньевна Романова).Она победитель и лауреат многих творческих конкурсов, среди которых открытые конкурсы песни на иностранном языке «Золотой микрофон» (Лиза дважды стала их победителем), открытый районный конкурс патриотической песни «Пусть память говорит», обладатель гран-при чемпионата России по исполнительским видам искусства BestoftheBest и других.Она выступает на школьных концертах, на районных конкурсах и смотрах с большим успехом. Исполняет Елизавета и эстрадные, и народные композиции, причём так проникновенно, искренне, что и не подумаешь о её юном возрасте.– Народная песня требует особого отношения, – говорит начинающая исполнительница, –поэтому мы сначала изучаем с Екатериной Евгеньевной историю её создания, значение слов, которые кажутся непонятными, основные тезисы того времени, когда её создавали. Идёт погружение в ту среду, руководитель настраивает меня на нужную тональность, проговариваем эмоциональный ряд, она для наглядности ищет примеры, чтобы показать сходство с личными переживаниями. Так рождается песня.Елизавета говорит, что кумиров у неё нет, но она с удовольствием слушает прославленных российских исполнительниц народной песни – Марию Мордасову, Лидию Русланову, ей нравятся частушки. Она грезит о собственных сольных концертах и идёт к мечте – готовится поступать в один из московских вузов культуры. Как хотелось бы, чтобы у этой целеустремлённой девушки всё получилось.Елизавету отлично знают и в отделении «Волонтёров культуры» Александровского района. Лиза неизменно помогает организаторам концертов работать с публикой, решать бытовые вопросы и многое другое. Это тот самый случай, когда действительно талантливая и ярко одарённая девушка не боится никаких трудностей и готова следовать по невероятно сложному пути, да и нет других, когда пробиваешься через тернии к звёздам.Как по нотам!Постоянный участник школьных творческих проектов и ученик 7-го «В» класса гимназии № 2 в Александрове – Иван Ферсонов. Он был участником детской образцовой вокальной студии «Былина», а сейчас занимается сразу в двух коллективах – в вокальной студии «Карамелька» и в ансамбле народного танца «Узоры» ДК «Юбилейный».Ваня не по годам серьёзен. Учится очень хорошо, но при этом успевает заниматься в любительских коллективах и выезжать на конкурсы и концертные выступления по всему району и области. Педагоги говорят, что на сцене он раскрывается, уходит мальчишеская застенчивость, Иван артистично держится и прекрасно поёт.Педагог по музыке Гульнара Айдамирова отмечает, насколько мелодичные композиции подбирает мальчик для исполнения: в его репертуаре советская классика и современные песни. Ваня признаётся, что исходит из собственных предпочтений, выбирая композицию для исполнения.– Он серьёзный, самостоятельный школьник, который, уверена, пока не раскрыл все таланты, хотя он уже в хоре хорошая боевая единица, – говорит Гульнара Айдамирова. – Он петь любит, причём поёт и соло, и в хоре. Как актёр отыграет любую песню. Но при этом когда поёт в хоре, то себя не выставляет, умеет работать в команде. У него хороший голос. Пел раньше сопрано, но, видимо, будет хороший баритон, мы надеемся, что он не бросит пение и отдаст предпочтение лирическим песням, что у него отлично получается.Иван успешно выступает в конкурсах, в том числе в традиционном конкурсе гимназии «Созвездие Лира». Классный руководитель Ивана, заслуженный педагог РФ Галина Ивановна (Мишуринская), говорит: он из тех, на кого можно положиться, он активно включается в любой творческий проект. Сейчас в гимназии идёт подготовка к Пушкинскому балу, в нём участвуют все ученики. Предусмотрена большая интересная программа, в наполнение которой гимназисты включились с интересом. Они и педагоги работают большой креативной командой, в которой роли распределили, но основной акцент сделали на вовлечении детей в творчество и культуру. И если здесь не существует готового рецепта успеха, то уверенность в том, что именно так зажигаются звёзды, есть!