На месте старого здания почты в деревни Бараки всего за полгода возвели отделение, модернизированное по современным стандартам, сообщили в правительстве области. Новое отделение почты –

На месте старого здания почты в деревни Бараки всего за полгода возвели отделение, модернизированное по современным стандартам, сообщили в правительстве области. Новое отделение почты – комфортное и светлое. Здесь предусмотрены отопление, водоснабжение и система кондиционирования. Для удобства инвалидов у входа построили пандус, а двери сделали широкими. На открытии, которое состоялось 28 ноября, побывал и директор