По центру Владимира вновь гуляет дикая лиса. Мы уже сообщали о том, что в самом центре Владимира...

По центру Владимира вновь гуляет дикая лиса.Мы уже сообщали о том, что в самом центре Владимира еще летом владимирцы наблюдали за прогулками дикой лисы. Поведение у животного было крайне нетипичным.Жители Владимира предположили, что это та самая лиса, которая в прошлом году стала появляться в Патриаршем саду. Как оказалось, зелёная территория настолько понравилась лисице, что она там стала частым гостем.Вчера (28 ноября) в сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» вновь появились кадры рыжей красавицы. Очевидцы успели сфотографировать дикое животное.Почему лиса не боится людей и машин? Остается загадкой. Как правило, дикие животные так себя не ведут, скорее — наоборот, стараются скрыться от людских глаз и шума города.Роскомнадзор предупреждает: дикие животные могут быть переносчиками опасного заболевания. Заражение бешенством происходит при укусе. Вирус поражает нервную систему головного мозга. Это может привести к летальному исходу. Поэтому будьте осторожны! Все же о подобных встречах лучше оперативно сообщать в полицию или, например, в Центр ветеринарии Владимирской области, в специализированные организации.Фото: https://vk.com/overhearauto33