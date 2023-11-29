Следственное управление СК России по Владимирской области проверяет информацию о рабском труде в...

Следственное управление СК России по Владимирской области проверяет информацию о рабском труде в Селивановском районе.В пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области пояснили, что организована проверка по сообщению в СМИ о возможном использовании рабского труда в Селивановском районе.В эфире федерального телеканала прошла информация о жительнице, воспитывающей двух несовершеннолетних детей.При этом отмечается, что семья женщины использует для подсобных работ на территории домовладения рабский труд других людей (без постоянного места жительства).«Следователями СК выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление вышеуказанных обстоятельств. Кроме того, будут проверены условия проживания и воспитания несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение...» - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.Фото: СУ СК России по Владимирской области