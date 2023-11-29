Смотрите Вести в 14.30: как наши земляки спаслись во время вражеской атаки? Кто так строит? - В...

Смотрите "Вести" в 14.30: как наши земляки спаслись во время вражеской атаки?Кто так строит?- В охранной зоне древних рвов и валов неожиданно вырос самострой. Что местные власти намереваются делать с таунхаусом?Живы и невредимы- Быстрота реакции и профессионализм владимирских бойцов на передовой. Как наши земляки спаслись во время вражеской атаки?"Друзья" в тепле- Волонтёры приюта для животных из Гусь-Хрустального делают запасы на зиму. Что ещё нужно успеть до сильных морозов?