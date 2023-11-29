Смотрите Вести в 9.00: как в предсердии Суздаля вырос таунхаус? Самострой в охранной зоне -...

Смотрите "Вести" в 9.00: как в "предсердии" Суздаля вырос таунхаус?Самострой в охранной зоне- Самострой в охранной зоне древних рвов и валов. Как в "предсердии" Суздаля вырос таунхаус?Первое чтение- Социальные обязательства будут выполнены! Бюджет региона прошёл первое чтение.Холода не страшны!- Приют для животных в Гусь-Хрустальном запасается сеном. Что ещё предстоит сделать волонтёрам до прихода зимы?