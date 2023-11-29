Смотрите Вести в 9.00: как в предсердии Суздаля вырос таунхаус?
Самострой в охранной зоне
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Смотрите "Вести" в 9.00: как в "предсердии" Суздаля вырос таунхаус?
Самострой в охранной зоне
- Самострой в охранной зоне древних рвов и валов. Как в "предсердии" Суздаля вырос таунхаус?
Первое чтение
- Социальные обязательства будут выполнены! Бюджет региона прошёл первое чтение.
Холода не страшны!
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