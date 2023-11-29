Страшное ДТП во Владимирской области: иномарка «согнулась» вокруг берёзы. Шокирующие фото выложила...

Страшное ДТП во Владимирской области: иномарка «согнулась» вокруг берёзы.Шокирующие фото выложила пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сегодня (29 ноября) в 11:29 поступило сообщение о страшном ДТП в Меленковском районе, у села Папулино.В результате заноса (или, возможно, других причин, пока неизвестно) автомобиль съехал в кювет.Известно, что сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Сообщается, что всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек и 4 единицы техники.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области