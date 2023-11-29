Путешествия в домах на колёсах набирают всё большую популярность.

В Суздале часть автовокзала переделают в центр для туристов, путешествующих на машинах и в домах на колёсах. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Правительства Владимирской области.Для перепланировки из резервного фонда правительства региона будет выделено около 8,5 млн рублей. Центр расположат в пустующей части здания. Кроме того, на территории будет оборудована перехватывающая парковка, предназначенная для разгрузки города-музея от машин туристов.