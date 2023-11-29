Управление погодой во Владимирской области возьмет на себя южный циклон.
Южный циклон принесет...
Управление погодой во Владимирской области возьмет на себя южный циклон.
Южный циклон принесет новый температурный «скачок» и повышение температуры до 0°C.
Всё дело в перемещении теплого атмосферного фронта, поясняют специалисты Гидрометцентра России.
30 ноября (в четверг) во Владимирской области днём ожидается от 0 до -3°C. Ветер прогнозируется - юго-восточный, 4 метра в секунду.
На дорогах — гололедица, будьте осторожны. Вероятность осадков в виде мокрого снега лишь 20%.
Атмосферное давление упадёт до 724 мм ртутного столба.
Ночью (с 30-го ноября на 1 декабря) ожидается понижение температуры до -4°C.
Народный прогноз погоды на 30 ноября:
«Какая погода в этот день – такая и будет всю зиму»;
«Мороз ударил – вся зима холодной будет»;
«Облачная погода до обеда, а после полудня небо проясняется – зима будет мягкой и солнечной».
Фото: pxfuel.com