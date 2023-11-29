Управление погодой во Владимирской области возьмет на себя южный циклон. Южный циклон принесет...

Управление погодой во Владимирской области возьмет на себя южный циклон.Южный циклон принесет новый температурный «скачок» и повышение температуры до 0°C.Всё дело в перемещении теплого атмосферного фронта, поясняют специалисты Гидрометцентра России.30 ноября (в четверг) во Владимирской области днём ожидается от 0 до -3°C. Ветер прогнозируется - юго-восточный, 4 метра в секунду.На дорогах — гололедица, будьте осторожны. Вероятность осадков в виде мокрого снега лишь 20%.Атмосферное давление упадёт до 724 мм ртутного столба.Ночью (с 30-го ноября на 1 декабря) ожидается понижение температуры до -4°C.Народный прогноз погоды на 30 ноября:«Какая погода в этот день – такая и будет всю зиму»;«Мороз ударил – вся зима холодной будет»;«Облачная погода до обеда, а после полудня небо проясняется – зима будет мягкой и солнечной».Фото: pxfuel.com