Помните очень верную по своей сути фразу «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами»?

Помните очень верную по своей сути фразу «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами»? Наши сегодняшние герои делают первые шаги на пути к успеху.И как важно, что рядом с ними идут их самые верные союзники – родители и педагоги. Чаще всего они остаются в тени, но благодаря этим людям зажигаются звёздочки и раскрываются способности у ребят, которые в школьные годы готовы работать намного больше, чем их сверстники, чётко представляя, что их ждёт впереди.Первые шагиТри года назад о школьнике из Камешкова Матвее Ульеве узнала вся Владимирская область и вся страна. Он стал участником отборочного тура популярнейшего шоу «Голос. Дети», которое транслировалось на Первом канале. И хотя он не стал финалистом проекта, харизматичного и артистичного мальчика запомнили очень многие.Сегодня Матвей учится в 9-м классе, но всё так же серьёзно увлечён вокалом, тем более что за эти три года в его творческой карьере произошло очень много положительных перемен.Он признаётся, что поёт всю сознательную жизнь. Папа Сергей Павлович подтверждает: Матвей уже в пять лет выходил на сцену. Участвовал в концертах в районном Доме культуры, с 2015-го занимался в муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Камешковская детская школа искусств» по классу фортепиано.– Пел с самого рождения, а кроме того, отлично декламировал, – говорит Сергей Павлович. – У Матвея отличная память, он запоминал длинные стихотворения и читал их эмоционально, старался передать смысл. Его первый педагог Анжелика Геннадьевна Чирковская разглядела артистические данные, стала с ним заниматься. Он действительно выделялся среди всех прежде всего артистичностью. Зрители его запоминали.Однако когда Матвей вырос в первоклассника, стало очевидно, что необходимо идти дальше за новыми знаниями и умениями в области эстрадного вокала. Родители вышли на преподавателей музыкального училища имени Гнесиных, и те, прослушав Матвея, посоветовали идти дальше по вокальной стезе: мальчик замечательно поёт, есть хороший потенциал, отметили они и посоветовали обратиться к известной владимирской исполнительнице, композитору, педагогу, профессору, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Ларисе Сёминой. Она, по отзывам Матвея, очень многое дала ему в профессиональном плане: поставила дыхание, занималась с ним хореографией, научила новому прочтению композиции.– Это было как глоток свежего воздуха, – вспоминает Матвей, – передо мной открылись двери областной филармонии, начались первые концерты и спектакли, работал в труппе, участвовал в мюзикле.В шоу «Голос. Дети» ему также предложила попробовать участвовать Лариса Семина. Он успешно прошёл кастинг, но до прослушиваний дело не дошло, поскольку наставники набрали команды. Матвей вернулся на телевидение через год, но в тот момент по трагической случайности остался без наставника – Лариса Рудольфовна ушла... Неожиданно для всех.– Мы не угадали с выбором композиции, хотя Матвею аплодировал зал, – рассказал Сергей Павлович, – но наставники не повернулись. Они посоветовали вернуться через год с другой песней. Однако, как говорится, если одни двери закрываются, другие обязательно откроются, так и случилось. На помощь и в поддержку в непростой период вокального становления (ломка голоса) двери открыла студия эстрадно-джазового вокала «Фонограф» – проект народного артиста России Сергея Сергеевича Жилина, дирижёра, пианиста, бандлидера. Творческая семья с большой любовью и огромным профессионализмом стала участвовать в становлении Матвея как вокалиста. Педагог по вокалу, солист оркестра «Фонограф» Ирина Братис неутомимо и вдохновенно занималась и занимается по сей день с Матвеем. Сейчас он участвует в концертных программах «Фонографа», поэтому теперь Матвей ездит регулярно на съёмки и репетиции. Иногда это занимает весь день до глубокой ночи. Но Матвей увлечён этим, сцена для него второй дом.На сценеС оркестром «Фонограф» Матвей выступает в составе детского хора, а также сольно в крупнейших столичных залах – в «Зарядье», «Крокус Сити Холле», а также были выступления на сцене Большого театра, в парке «Музеон», в культурном центре ГлавУпДК при МИД России, Международном доме музыки. В 2022 году вместе с «Фонографом» он участвовал в концерте «Джаз Гром» во Владимире. Неоднократно принимал участие в телевизионных съёмках концертов для Первого канала и ОТР.С 2021 года Матвей обучается в детской музыкальной школы при областном музыкальном колледже им. А. П. Бородина. Педагоги отмечают его неординарные способности в области вокального искусства, упорство и трудолюбие.В 2016 году Матвей Ульев стал стипендиатом премии «Надежда земли Камешковской» для одарённых детей и молодёжи. В 2021 году стал стипендиатом премии Губернатора Владимирской области «Надежда земли Владимирской» для одарённых детей и молодёжи. Сегодня в копилке его наград победы и призовые места в многочисленных международных конкурсах детского и юношеского творчества и российских конкурсах юных талантов в области вокального искусства. Он обладатель Гран-при Международного вокального конкурса композитораА. В. Ермолова «Мы вместе».В 2019 и 2022 годах Матвей Ульев стал идейным вдохновителем благотворительного концерта «Мы вместе» в Камешкове. Все собранные средства были направлены на помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Педагоги его родной школы № 3 отмечают его как одного из лучших учеников. Он всегда откликается на просьбы об участии в общешкольных, городских и районных мероприятиях.Нынешний год, по признанию юного дарования, запомнится ему прежде всего участием во Всероссийских Дельфийских играх. Он стал бронзовым призёром в номинации «Эстрадный вокал (14–17 лет)».– Несмотря на то что я был самый младший, на прослушивании мне дали возможность исполнить обе песни, хотя большинство конкурсантов обрывали. Прошёл во второй тур, где спел «Смуглянку». Сильно переживал, как её примут, но зрители были в восторге, хотя среди них были представители других регионов. И жюри очень понравилось, – говорит Матвей.Он строит планы на будущее, прежде всего связывая их с эстрадой. Признаётся, что хотел бы стать большим артистом. Сейчас в лидерах вокального искусства Лариса Долина (с ней он уже выступал на одной сцене), Александр Панайотов, Александра Воробьева, певица, победительница шоу «Голос-3». Матвей признаётся, что, выходя на сцену, не чувствует волнения, волнение присутствует только за сценой, но оно уходит, как только он видит зрителей в зале. Есть огромное желание петь и дарить зрителям заряд позитива и радости. И у него это прекрасно получается.Юный исследовательСофия Лаврентьева живёт и учится в посёлке Новки (Камешковский район). Она ученица основной школы и член школьного лесничества «Внуки Берендея». В копилки её наград в основном победы, но это не творческие конкурсы, а исследовательские. Улыбчивая и открытая София напрочь опровергает стереотипный образ отличника, зацикленного только на учёбе. Девочка успевает и в школе быть в числе лучших учеников, и вести проектную деятельность с элементами исследования, и находить время для рисования. В любом деле упорная и ответственная ученица добивается отличных результатов.Елена Сергеевна Комарова, её классный руководитель, отмечает, насколько легко педагогам работать с девочкой: она отличная помощница во всех общешкольных делах. У неё много друзей, и при этом Соня остаётся в центре общешкольной жизни, ведёт образовательные проекты, углублённо занимается биологией.– Два года подряд я вела исследовательскую работу, связанную с выращиванием ранних сортов картофеля в условиях Владимирской области, – рассказала София. – У себя на участке посадила три сорта картофеля. Всё лето ухаживала за ним, обрабатывала. На второй год повторила эксперимент, сравнивала результаты. Моя исследовательская работа заняла первое место на районном конкурсе, второе – на областном. В октябре я стала участницей очного этапа финала Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в Агро». Хочу продолжить исследование и в следующем году.Начиная с 7-го класса, София участвует в акциях школьного лесничества «Внуки Берендея». Это уникальное школьное объединение, история которого началась более 50 лет назад. Ведущим направлением в его деятельности является просвещение детей и подростков, работа в плане профориентации. Его участники являются победителями и призёрами различных конкурсов этого направления, активно принимают участие во всероссийских и региональных акциях, таких как «Сохраним лес», «Покормите птиц зимой», «Сбережём лес от пожара», «Экодежурный по стране». Рядом с ними идут и школьные педагоги, и сотрудники Камешковского лесничества. «Внуки Берендея» организуют тематические марш-броски, распространяют листовки и буклеты среди жителей района, рассказывают им о необходимости бережного отношения к лесу, его обитателям.София Лаврентьева – одна из самых активных участников объединения. В этом году она стала победительницей областного конкурса юных лесоводов, заняла второе место на Всероссийском съезде школьных лесничеств (сентябрь 2023 года). София также выиграла конкурс экологических исследовательских работ «Экология в лицах» XXIV открытого городского экологического фестиваля «Лазурь» в Коврове в нынешнем году, районный конкурс «Вектор познания» – первое место в номинации «География» (2023 год). Участвовала во всероссийских акциях «Наука – рядом природа» и «Больше чем туризм 2.0».Объёмную внеобразовательную деятельность София успешно совмещает с учёбой и при этом находит время на занятия изо. Неоднократно успешно участвовала в конкурсах рисунков различной направленности. Она с отличием окончила художественную школу, но рисовать не бросила. Признаётся, что ей по душе пейзажи.– У меня много любимых мест вокруг Новок, иногда вижу красивый закат, сфотографирую его и зарисую потом. У меня уже большая коллекция работ собралась. Часть из них дарю. Мне приятно, когда люди их берегут, – говорит она.Но будущий профессиональный выбор София всё же сделала не в пользу творчества. Она хочет стать врачом. Признаётся, что биологию любит и подготовку к ОГЭ уже начала. Помимо этого, предпочитает читать литературу по биологии, изучает лекарственные растения и т. п. От всей души желаем Софии успеха. Талант, упорство и трудолюбие – лучшие помощники успеха. Особенно когда у человека есть такая светлая мечта.