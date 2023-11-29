В «Александровской слободе» прошел исторический конкурс «Город древний, город славный» На...

В «Александровской слободе» прошел исторический конкурс «Город древний, город славный»На Государевом дворе «Александровской слободы» прошел исторический конкурс «Город древний, город славный», в котором соревновались школы района.В ходе игры, состоявшей из двух туров, ребята ответили на одиннадцать сложных вопросов, касающихся истории музея и Слободы, их значимых экспонатов. К примеру, по часам с византийским отсчетом нужно было определить, какая важная дата зашифрована на циферблате. В роли судей выступали музейщики. Победила команда «Опричники-Земство» школы № 10 города Струнино. Они завоевывают первое место третий год подряд. Главный приз - поездка на музейном автобусе на выставку-форум «Россия».Нина Детистова, педагог школы № 10 г. Струнино:- Спасибо Александровской слободе.