Смертельная авария произошла в деревне Киржач сегодня, 29 ноября, около 14:30. Легковушка практически наполовину залетела под фуру. Угол кузова пробил стекло со стороны переднего пассажирского

Смертельная авария произошла в деревне Киржач сегодня, 29 ноября, около 14:30. Легковушка практически наполовину залетела под фуру. Угол кузова пробил стекло со стороны переднего пассажирского сиденья. По предварительной информации ГИБДД, водитель “Рено Сандеро” двигался по трассе М-7, в какой-то момент он не справился с управлением. В результате машина влетела в стоявшую на обочине фуру. Судя