В городе Гусь-Хрустальный приют для животных Друзья готовятся к приходу зимы Приют для животных...

В городе Гусь-Хрустальный приют для животных "Друзья" готовятся к приходу зимыПриют для животных "Друзья" в Гусь-Хрустальном ждет ремонта и готовится к зиме. Питомцы, по словам волонтеров чувствуют себя хорошо, несмотря на то, что многим необходимо лечение. Как живет приют сейчас и какая помощь поступает, выяснил Александр Сыпченко.Как кошка с собакой - это не о них. В приюте "Друзья" под одной крышей прекрасно уживаются почти три сотни животных.Полугодовалый кот "Снежок" здесь всего несколько недель, его оставили его передержку, но так и не забрали. К новой обстановке он привык быстро и уже во всю играет с другими обитателями приюта. И таких историй много. От кого-то отказались хозяева, а кого-то спасли от живодеров.Сейчас в приюте "Друзья" вовсю готовятся к приходу зимы. Уличные вольеры утепляют сеном, а также матрасами, коврами и старой одеждой.Благодаря спонсорской помощи решен вопрос с питанием. Запасов (а это сухой корм, макароны и консервы) хватит надолго, говорит заведующая приютом "Друзья" Оксана Хлопцева.Оксана Хлопцева, заведующая приютом "Друзья":- К зиме мы готовы и готовимся дальше, потому что постоянно необходимо что-то менять. Погрызли теплые будки, сено заменить, это всегда нужно.Ольга Медведева занимается зооволонтерством почти всю свою жизнь. Сейчас ее фонд "Спасти может каждый" активно сотрудничает с мэрией Гусь-Хрустального.В следующем году здание приюта будет полностью отремонтировано за счет средств муниципалитета. Сейчас власти определяются с подрядчиком. В планах - полная замена системы отопления и косметическая отделка помещений.Ольга Медведева, соучредитель фонда "Спасти может каждый":- Нужны дополнительно теплые вольеры, внутри помещения чтобы животные, чтобы стареньких животных и инвалидов там содержать, вот и поэтому очень ждем ремонта и замены системы отопления, чтобы без сбоев работала.Зооволонтеры готовы передать в добрые руки любого из обитателей приюта. Главное, говорят здесь, чтобы человек понимал: кошка или собака - это не игрушка, а живое существо, которому нужны забота и лечение.Сотрудники приюта подчёркивают: животные, которых забирают с улицы домой, становятся верными друзьями на всю жизнь.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"