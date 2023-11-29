Улицы и парк с детской площадкой в Гороховце погрузились во тьму из-за неисправных фонарей.

Жители Гороховецкого района обратились в прокуратуру с жалобой на слабое уличное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По результатам проверки прокуратура выявила, что на улице Октябрьской, в Больничном переулке, парке культуры и отдыха и на детской площадке не работали фонари из-за несвоевременной замены светодиодных ламп и вышедшего из строя подземного электрического кабеля. Кроме того, плохое освещение было и на улице Пионерской вблизи домов 25, 37, 51, 52.Прокуроры внесли представление властям города. Нарушения были устранены, освещение восстановлено на всех участках.