Отделение помощи женщинам открылось 28 ноября в Камешковском социально-реабилитационном центре в поселке Максима Горького, сообщили в правительстве. Во 33 регионе этот центр помощи –

Отделение помощи женщинам открылось 28 ноября в Камешковском социально-реабилитационном центре в поселке Максима Горького, сообщили в правительстве. Во 33 регионе этот центр помощи – второй. Первый работает во Владимире. В новом отделении созданы все условия для проживания мамы с ребенком: есть спальные места, детские кроватки, душ, туалет, кухня, прачечная и даже гостиная. Обратиться в центр