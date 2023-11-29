На базе Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних заработал центр помощи женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

На базе Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних заработал центр помощи женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Об этом во вторник, 28 ноября, губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Центр находится на улице Шоссейной посёлка М. Горького. Отмечается, что сюда могут прийти жительницы любого муниципалитета региона. Специалисты учреждения окажут поддержку молодым мамам, несовершеннолетним беременным девушкам, а также пострадавшим от насилия женщинам.«Как бы ни сгущались порой тучи, они обязательно рассеются. Берегите семью!» – поделился оптимизмом руководитель 33-го региона.