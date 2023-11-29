В Коврове разыскивают «модного» вора Эту историю рассказали нашим коллегам из издания...

В Коврове разыскивают «модного» вораЭту историю рассказали нашим коллегам из издания https://gorodkovrov.ru/в пресс-службе МО МВД России «Ковровский».Выяснилось, то ещё 2-го ноября 2023 года в 00:30 ночи в супермаркете «Пятерочка» (на улице Ленина, здание№ 35) молодой человек был замечен в чёрном свитшоте и красной бейсболке. В таком виде он сумел похитить продукты питания на сумму более 3 000 рублей.Через 30 минут, по словам издания, «модный» вор вернулся на место преступление. Выглядел он уже иначе: в синей куртке и головном уборе фиолетового цвета.В этом «луке» он совершил кражу продуктов питания на сумму более 4 000 рублей.В пресс-службе МО МВД России «Ковровский» отмечают:- Если вор знаком вам или вы что-то знаете о случае в супермаркете, позвоните в полицию по телефонам 2-14-68 или — 02, 2-13-51.Правоохранители гарантируют конфиденциальность.Фото: https://gorodkovrov.ru/