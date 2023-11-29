В Судогде сотрудники МЧС спасли собаку из ледяного плена 28 ноября в службу спасения поступил...

В Судогде сотрудники МЧС спасли собаку из ледяного плена28 ноября в службу спасения поступил вызов, что в полынью на реке Судогда провалилась собака. Об этом сообщается в группе Подслушано Судогда. Женщина гуляла и услышала скуление собаки, животное провалилось под лед и не могло выбраться.Начальник пожарно-спасательной части № 79 Сергей Евграфов и пожарный Анатолий Ефимов вызволили животное из ледяного плена. Чтобы лёд не обрушился под весом спасателей, на него положили лестницу. Сергей подполз к собаке по лестнице, но лед под ними все же провалился, но Анатолий подхватил коллегу и пса.Собаку забрали греться в пожарно-спасательную частьФото, видео: "Подслушано Судогда"