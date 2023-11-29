Черная собака провалилась в реку Судогда. Жалобное скуление услышала местная жительница. Увидев, что собака застряла в полынье, она сразу позвонила спасателям, рассказали в пресс-службе МЧС

Черная собака провалилась в реку Судогда. Жалобное скуление услышала местная жительница. Увидев, что собака застряла в полынье, она сразу позвонила спасателям, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Спасать хвостатую отправились начальник пожарно-спасательной части 79 Сергей Евграфов и пожарный Анатолий Ефимов. На лед положили лестницу. Сергей пополз к собаке, а Анатолий страховал его. Сообщившая о происшествии