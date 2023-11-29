Нескончаемый поток машин, проезжающих через тротуар. Жители домов на Почаевской недовольны расположением въезда на парковку к Арт Холлу. Люди рассказывают – через эту вереницу заезжающих

Нескончаемый поток машин, проезжающих через тротуар. Жители домов на Почаевской недовольны расположением въезда на парковку к Арт Холлу. Люди рассказывают – через эту вереницу заезжающих друг за другом автомобилей им ходить просто страшно. Наталья Яндулова, старшая по дому на ул. Почаевской 2б Машины не смотрят на тротуар, идти невозможно. И даже, если вот эту полосу