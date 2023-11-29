Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний», направленной на помощь нуждающимся детям.

Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний», направленной на помощь нуждающимся детям. Об этом рассказала регионального правительства.Данное мероприятие проходит с 2018 года. С тех пор новогодние желания исполнились более чем у 106 тыс. детей. Отмечается, что подарки вручают ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям с опасными заболеваниями.«Законные представители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут подать заявку на участие до 20 декабря, указав пожелания ребёнка на официальном сайте елкажелании.рф», – говорится в сообщении пресс-службы.