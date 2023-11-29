Видео с лисой очевидец опубликовал в социальных сетях. Мы связались с заведующим сектором природы ВСМЗ. Денис Дуденков рассказал о том, почему не стоит делать “кис-кис-кис”, увидев

Видео с лисой очевидец опубликовал в социальных сетях. Мы связались с заведующим сектором природы ВСМЗ. Денис Дуденков рассказал о том, почему не стоит делать “кис-кис-кис”, увидев дикое животное. Автор ролика запечатлел лису прямо на Соборной площади. Мужчина открыл дверь машины и поманил животное. Видимо, хотел снять его поближе. Так делать нельзя – рассказывает Денис Дуденков,