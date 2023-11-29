Владимирская область взяла бронзу на этапе Кубка России по конькобежному спорту. Награду привезла муромлянка Милена Береговенко. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в

Владимирская область взяла бронзу на этапе Кубка России по конькобежному спорту. Награду привезла муромлянка Милена Береговенко. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в Санкт-Петербурге. Всего на старт вышли спортсмены из 30 регионов страны. Вместе с Миленой Береговенко регион представляли Елена Еранина и Руслан Рафиков. Последний вошел в десятку сильнейших на дистанции 500 метров. В шаге