Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку по публикациям СМИ об обнаружении пленки нефтепродуктов на поверхности реки Клязьмы. Загрязнения были замечены в районе

Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку по публикациям СМИ об обнаружении пленки нефтепродуктов на поверхности реки Клязьмы. Загрязнения были замечены в районе «Загородного». На место выезжали специалисты, они зафиксировали, что в акватории реки располагается дизельный земснаряд, который принадлежит одному из недропользователей области. С помощью этой техники добывают песок. Из пресс-релиза прокуратуры области Намываемый песок в виде пульпы