Вместо этого они предлагают в марте 2024 провести референдум и наделении Путина чрезвычайными полномочиями.

Владимирские активисты требуют отменить выборы президента России. Вместо этого они предлагают в марте 2024 провести референдум и наделении Путина чрезвычайными полномочиями.Жители города, которые утверждают, что они близкие участника СВО с позывным «Кальян», записали на Театральной площади обращение к представителям власти. По их мнению, сейчас опасно проводить выборы президента.Видео они опубликовали в сообществе «Русского вектора стратегического назначения». РВСН был зарегистрирован в Коврове в июле 2023 года, как некоммерческая организация в сфере патриотической деятельности.Активисты хотят вернуть «полётные задания в ядерную триаду с нацеливанием на США», требуют расследовать события 1991 года и продвигают «повестку механизма ядерного сдерживания».