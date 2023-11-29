Суд признал 32-летнего жителя Гусь-Хрустального виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал 32-летнего жителя Гусь-Хрустального виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за пьяню езду. Однако гражданин летом 2023 года снова выпил и сел за руль своей иномарки «Шевроле Лацетти». Нарушение пресекли бдительные сотрудники ДПС. Автолюбитель отказался проходить медосвидетельствование.Мужчину приговорили к 5 месяцам принудительных работ и на 2 лишили водительских прав.