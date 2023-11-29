Власти Суздальского района обнаружили в охранной зоне Кремлевских рвов и валов очередной...

Власти Суздальского района обнаружили в охранной зоне Кремлевских рвов и валов очередной самостройВласти Суздальского района обнаружили у себя на территории очередной самострой. Без разрешения и согласования с госинспекцией на берегу Каменки, в охранной зоне Кремлевских рвов и валов вырос многоквартирный таунхаус. Как его не заметили раньше? И каковы шансы, что владельцу удастся его узаконить, выясняла Дарья Давыдова.Суздаль. Осень двадцать второго. Любительская съемка. Параплан проплывает над частным сектором в северо-западной части города. Каскадом с высокого берега Каменки сползают два свежих фундамента. Рабочие возводят стены. Людмила живет напротив. Говорит, строили на скорость, как не для себя.Людмила, жительница г. Суздаля:- Это, мне кажется, гостиничного типа будет. Потому что Суздалю будет тысяча лет на будущий год что ли? Вот, наверное, к этому строили люди, спешили.Спустя год стройка - как заморожена. Владелец таунхауса пытается задним числом уладить "кое-какие" формальности. Замглавы района вспоминает, как в этом кабинете две дамы брали его нахрапом.- Пытались вот просто там каким-то чуть ли не силовым путем, "дай и всё нам разрешение!". Какие разрешения?Александр Авсеенок поясняет: участок относится к территории Селецкого сельского поселения. Будь это частный коттедж, претензий к хозяевам, может, и не возникло бы. Но что выросло, то выросло.Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района:- По сути построили многоквартирный блокированный дом. Так более того, значит, еще умудрились как-то его зарегистрировать в Росреестре.Денис Ломтев, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Владимирской области:- На учет поставлен объект на основании декларации собственника. Собственник в своей декларации отразил, что данный объект является двухэтажным из различных, там, прочих материалов и является индивидуальным жилым домом. В данном случае основную, так скажем, ответственность несут собственники, которые заполняют декларацию и кадастровый инженер, потому что он выходит на место, он смотрит техническое состояние, он вправе определить назначение.Начальник отдела земельного надзора Денис Ломтев видел объект своими глазами. Намекает: внушительных размеровТаунхаус на высоком берегу реки построили не за одну ночь. Вопросы, наверное, следовало задавать раньше.Дарья Давыдова:- Обращает на себя внимание то, как довольно жирный кусок земли, ну, может быть, не в сердце, но в "предсердии" Суздаля оказался в одних руках. Это мог быть поистине "золотой" гектар, если бы местные власти реализовывали его, скажем, посредством аукциона. Но нет. Длительное время небольшие участки перераспределялись, прирезались, муниципалитет получал какой-то небольшой процент от их кадастровой стоимости, не вдаваясь в подробности, кому и зачем столько земли.Все они располагаются в охранной зоне комплекса древних рвов и валов, поэтому копнуть глубже пришлось и Госинспекции по охране памятников. Стройка действительно ведется безНеобходимых согласований, нарушения есть, подчеркивает Мария Волозина. Но это не поле для жестких санкций.Мария Волозина, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области:- Нарушения или повреждения древних оборонительных валов на указанной территории не произошло, потому что данные фортификационные сооружения расположены на значительном удалении, около полутора километров. Были проведены предварительные исследования. Соответственно древнего культурного слоя на указанной территории, которая относится, там, к 12-13 векам, обнаружено не было.Архитектурный облик будущего таунхауса не типичен для Суздаля, это правда.Впрочем, собственник, переговоры с которым идут не один месяц, согласился доработать проект с учетом замечаний научно-экспертного совета. В госинспекции мыслят конструктивно. Как-то нехотя о сносе самостроя говорят и в суздальской администрации. Прецедентов еще не было.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".