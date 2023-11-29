Во Владимире прошла проверка по фактам загрязнения реки Клязьмы нефтепродуктами. Владимирской...

Во Владимире прошла проверка по фактам загрязнения реки Клязьмы нефтепродуктами.Владимирской природоохранной прокуратурой была проведена проверка по сообщениям об обнаружении пленки нефтепродуктов на поверхности Клязьмы в районе «Загородного» мостового перехода.В пресс-службе рассказали, что в ходе выездного обследования установлено: «… в акватории реки располагается дизельный земснаряд, принадлежащий одному из недропользователей области, осуществляющий намыв песка на карту, расположенную на правом берегу водного объекта. Намываемый песок в виде пульпы поступает на карту, после этого осветленные воды сбрасываются через металлическую трубу в водный объект по рельефу местности...»Лабораторными исследованиями воды в реке (в месте сброса) зафиксированы факты превышения предельно допустимого содержания нефтепродуктов и взвешенных веществ.Отмечается, что в деятельности недропользователя выявлены и другие нарушения водного законодательства (и законодательства о недрах).К примеру, организацией складирование намытого песка происходит в прибрежной защитной полосе Клязьма.Как итог: в отношении юридического лица и его руководителя прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («нарушение требований к охране водных объектов, повлекшее их загрязнение»), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ («нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне водного объекта»), а также ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ («пользование недрами с нарушениями условий лицензии»).Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям исчислен размер вреда, причиненный водному объекту. Сумма превысила 490 000 рублей.Фото: pxfuel.com