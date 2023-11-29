Представители владимирских некоммерческих организаций собрались в региональной столице на форуме «Действующие лица».

Представители владимирских некоммерческих организаций собрались в региональной столице на форуме «Действующие лица». Об этом рассказала областного правительства.В ходе мероприятия НКО презентовали социальные проекты. Исполняющий обязанности губернатора 33-го региона Дмитрий Лызлов поблагодарил участников форума и отметил, что «НКО оперативно, продуктивно и адресно помогают семьям с детьми, молодым мамам, инвалидам». Также некоммерческие организации активно поддерживают бойцов специальной военной операции и их семьи.В сообщении пресс-службы подчёркивается, что в 2023 году владимирские НКО на воплощение своих проектов на конкурсной основе смогли привлечь свыше 167 млн рублей.