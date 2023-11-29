Первые официальные соревнования по батутному спорту прошли 26 ноября в столице 33-го региона.

Первые официальные соревнования по батутному спорту прошли 26 ноября в столице 33-го региона. Об этом рассказала Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.В мероприятии приняли участие 34 атлета, которые продемонстрировали отличную подготовку и координацию движений. Пока выступали профессиональные спортсмены, любители состязались в категории «Свободные прыжки».«По итогам соревнований была определена сборная Владимирской области по прыжкам на батуте», – говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.