С декабря по улицам Владимира будет ездить автомобиль с видеокамерами, способными самостоятельно выявлять и фотографировать мусор или неочищенные от снега дороги.

С декабря в областном центре будет курсировать иновационный мобильный комплекс фото- и видеофиксации нарушений. Машина будет искать несанкционированные свалки, переполненные мусором контейнеры и неочищенные от снега дороги.Стоимость комплекса составила 2 млн рублей — в эту сумму входит годовое обслуживание и базы данных, а также оборудование. В салоне автомобиля установлены три видеокамеры. Работать в машине будет один сотрудник, который должен проехать по заранее утверждённому маршруту, а система самостоятельно сфотографирует нарушения и укажет дату и время фиксации.Во время тестировки комплекса за день было обнаружено 74 нарушения. Однако, как сообщил начальник областной инспекции административно-технического надзора Виктор Шурыгин, 40 из них нарушениями не являются. Ошибки возможны, так как комплекс работает в тестовом режиме.