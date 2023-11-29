362 жителя Владимирской области оказались больны ВИЧ-инфекцией. Всего с января по октябрь обследование прошли 355 753 человек, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе

362 жителя Владимирской области оказались больны ВИЧ-инфекцией. Всего с января по октябрь обследование прошли 355 753 человек, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Показатель заболеваемости с каждым годом потихоньку падает. В прошлом году инфекцию выявили у 374 человек. Большинству больных от 35 до 44 лет. Чаще всего заражение