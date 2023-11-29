В Гороховецком районе подняли из воды тело утонувшего рыбака. Спасатели искали его вечером во вторник, 28 ноября. Мужчина провалился под лед реки Виша рядом с деревней Осинки, сообщили в

В Гороховецком районе подняли из воды тело утонувшего рыбака. Спасатели искали его вечером во вторник, 28 ноября. Мужчина провалился под лед реки Виша рядом с деревней Осинки, сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС по Владимирской области. Как уточнили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС, житель Дзержинска уехал на рыбалку утром во вторник. К спасателям обратилась