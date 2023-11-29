Во Владимирской области фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом.
Управлением...
Во Владимирской области фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом.
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ведется мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории региона.
В данный момент регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Показатель на 100 тыс. увеличился (по сравнению с предыдущей неделей) на 65,2%.
Циркулирующим штаммом является «Омикрон» и его геноварианты.
За прошедшую неделю лабораторно подтверждено 827 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
184 сл. в Ковровском районе,
162 сл. в городе Владимире,
139 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
82 сл. в Муромском районе,
53 сл. в Гороховецком районе,
36 сл. в Киржачском районе,
33 сл. в Юрьев-Польском районе,
27 сл. в Кольчугинском районе,
25 сл. в Камешковском районе,
21 сл. в городе Радужный,
18 сл. в Суздальском районе,
17 сл. в Селивановском районе,
11 сл. в Меленковском районе,
8 сл. в Александровском районе,
7 сл. в Вязниковском районе,
по 2 сл. в Судогодском и Собинском районах.
98,8% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции.
Фото: pxfuel.com