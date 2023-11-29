Во Владимирской области фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом. Управлением...

Во Владимирской области фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом.Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ведется мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории региона.В данный момент регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Показатель на 100 тыс. увеличился (по сравнению с предыдущей неделей) на 65,2%.Циркулирующим штаммом является «Омикрон» и его геноварианты.За прошедшую неделю лабораторно подтверждено 827 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:184 сл. в Ковровском районе,162 сл. в городе Владимире,139 сл. в Гусь-Хрустальном районе,82 сл. в Муромском районе,53 сл. в Гороховецком районе,36 сл. в Киржачском районе,33 сл. в Юрьев-Польском районе,27 сл. в Кольчугинском районе,25 сл. в Камешковском районе,21 сл. в городе Радужный,18 сл. в Суздальском районе,17 сл. в Селивановском районе,11 сл. в Меленковском районе,8 сл. в Александровском районе,7 сл. в Вязниковском районе,по 2 сл. в Судогодском и Собинском районах.98,8% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции.Фото: pxfuel.com