Автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики вот-вот начнет работать. Система будет фиксировать нарушения в сфере благоустройства, уборки снега и мусора, парковки в

Автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики вот-вот начнет работать. Система будет фиксировать нарушения в сфере благоустройства, уборки снега и мусора, парковки в неположенном месте и тому подобное. Об этом сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале. Нейросеть тестировали с 26 июля этого года. Она работает следующим образом: система фиксирует проблему, после чего устанавливается ответственное лицо. Потом в