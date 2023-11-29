Во Владимирской области спасатели обнаружили утонувшего жителя Дзержинска. Как стало известно,...

Во Владимирской области спасатели обнаружили утонувшего жителя Дзержинска.Как стало известно, вчера поздним вечером — 28 ноября (2023 года) специалисты гороховецкой спасательной станции АСС искали утонувшего жителя Дзержинска.Выяснилось, что шестидесятипятилетний рыбак провалился под лёд реки Виша в районе деревни Осинки.Под руководством начальника спасательной станции Евгения Овсянникова работали спасатели - Андрей Бондаревский, Евгений Кузьмин,Олег Маноил и Василий Борисов.Тело было обнаружено, поднято из воды и передано полиции.Уточняется, что поисковые работы велись с 17:45 до 00:45 по московскому времени.Фото: https://vk.com/sgo33