Во Владимирской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль 28 ноября спасатели...

Во Владимирской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль28 ноября спасатели регионального РОССОЮЗСПАСа выезжали на дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.В селе Новое около дома № 5 по улице Луговая столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль марки Saturn. В иномарке находилось три человека. Пострадал только водитель легковушки, 2005 года рождения. Его отправили в «Городскую клиническую больницу скорой помощи» во Владимир.В автобусе пассажиры не пострадали.В произошедшем ДТП деблокировка не производилось.Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области