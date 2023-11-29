Во Владимирской области установят памятник в честь героев специальной военной операции Россия...

Во Владимирской области установят памятник в честь героев специальной военной операции"Россия живёт верными". Такое название может получить памятный знак в честь героев специальной военной операции во Владимирской области. Установить его планируют близ Крестовоздвиженского храма в старинном урочище Святково Кольчугинского района.Напомним, там создаётся народная часовня-мемориал, посвященная участникам СВО. Работы по созданию памятного знака могут быть профинансированы из областной казны. Концепцию народного знака предложил Виталий Семёнов, старший проекта "Святково. Тысячи верных". Историк уверен: памятником может стать стальной крест высотой в 2 метра, а точнее - в 2022 миллиметра (дата начала специальной военной операции). По мысли общественников, крест должен быть спрессован из техники НАТО.Сейчас активисты движения "Святково" заполняют необходимые документы. Крестовоздвиженский храм уже рекомендуют включить в патриотические маршруты школьников в летний период.