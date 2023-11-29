Во Владимирской области впервые зафиксирован азиатский грипп. Какие симптомы проявления у нового...

Во Владимирской области впервые зафиксирован азиатский грипп. Какие симптомы проявления у нового штамма?В регионе - впервые в этом эпидсезоне - зафиксирован гонконгский или азиатский грипп. Случаев - уже 4.Отличительная особенность штамма A(H3N2) - быстрое проявление симптомов, отмечают в Управлении Роспотребнадзора. Это сухой кашель и заложенность носа, повышение температуры, озноб, головная боль, слабость, ломота в суставах. Количество острых респираторных инфекций, по сравнению с прошлой неделей, выросло на 12 с половиной процентов. При этом во всех возрастных группах. В больницы региона обратились почти 11 тысяч человек. Рост заболевших коронавирусом также увеличился. За последнюю неделю лабораторно подтверждено 827 случаев. Пока циркулирует штамм "Омикрон".В Роспотребнадзоре напоминают: самым эффективным методом профилактики остаётся вакцинация.