В Вязниках правоохранители арестовали 70-летнего иностранца.

В Вязниках правоохранители арестовали 70-летнего иностранца. Мужчину обвиняют в приобретении и использовании заведомо поддельного паспорта. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Полицейские остановили иномарку «Форд» под управлением заграничного гостя в начале ноября. У водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, и стражи порядка принялись составлять протокол. Однако паспорт гражданина РФ, который предоставил иностранец, оказался поддельным.Задержанный признался, что купил фальшивый документ за 50 тыс. рублей. В настоящий момент мужчина находится под стражей.