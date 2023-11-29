Во вторник, 28 ноября, в Собинке проводили в последний путь участника специальной военной операции Марата Гатиятуллина.

Во вторник, 28 ноября, в Собинке проводили в последний путь участника специальной военной операции Марата Гатиятуллина. Об этом сообщила городской администрации.Боец родился в 1987 году в Ворше, работал в обществе «Трудовик». Весной 2023 года он подписал контракт и отправился в зону СВО. Мужчина умер в ноябре. Дома остались жена и четверо детей.Земляки помнят Марата добрым и отзывчивым человеком, который очень любил рыбалку.