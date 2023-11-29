Жительница Суздаля купила с помощью материнского капитала квартиру, владельцем которой стал ее...
Жительница Суздаля купила с помощью материнского капитала квартиру, владельцем которой стал ее муж.
Выяснилось, что средства маткапитала были направлены женщиной на приобретение жилого помещения в городе Суздале. При этом единственным правообладателем стал ее муж - отчим ребенка.
Мужчина, в силу действующего законодательства, обязан был оформить доли в квартире в общую собственность супруги и детей.
«Но до настоящего времени он указанное обязательство не выполнил, в связи с чем ущемил права членов семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
По результатам проверки в Суздальский районный суд направлено исковое заявление о понуждении собственника жилого помещения выделить долю несовершеннолетнему.
Теперь восстановление нарушенных прав ребёнка находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Фото: pxfuel.com