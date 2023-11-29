В свежем выпуске передачи “Мужское и женское” сообщается о Марии Чурон, жительнице деревни Санчугово. Женщина пытается добиться алиментов от отцов своих детей. Во время передачи

В свежем выпуске передачи “Мужское и женское” сообщается о Марии Чурон, жительнице деревни Санчугово. Женщина пытается добиться алиментов от отцов своих детей. Во время передачи соседка героини утверждает, что Мария и ее семья заставляют бомжей работать на них бесплатно. По словам Юлии Фроловой, семья Марии Чурон специально ищет непьющих бродяг, чтобы заманить их в свой