По обвинению в многочисленных кражах чужого имущества из грузовых автомобилей и торговых точек перед судом предстанет 41-летний житель Гусь-Хрустального.

По обвинению в многочисленных кражах чужого имущества из грузовых автомобилей и торговых точек перед судом предстанет 41-летний житель Гусь-Хрустального. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Преступления были совершены летом 2023 года. Правоохранители выяснили, что подозреваемый надевал перчатки и брал гаечный ключ, а затем колотил стёкла припаркованных грузовиков. Затем он проникал внутрь машин и вытаскивал инструменты, компрессоры и иные ценные предметы. В магазинах цифровой и бытовой техники гражданин воровал аккумуляторы. Ущерб от его действий превысил 145 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.