Знаменитые гусевские мастера преподнесут уникальные подарки к тысячелетию Суздаля
Уникальные...
Знаменитые гусевские мастера преподнесут уникальные подарки к тысячелетию Суздаля
Уникальные подарки Суздалю-к его тысячелетию-преподнесут и знаменитые гусевские мастера. Художник Игорь Томский разработал коллекцию тематических статуэток.
Она посвящена историческому юбилею города-музея. Среди главных образов - могущественный лев, птица Феникс и суздальский сокол.
По словам авторов проекта, фигуры этих мифических существ выбраны неслучайно. Именно они украшают своды белокаменных храмов- главной гордости Владимирской земли.
Все изделия отлиты из хрусталя янтарного цвета. Однако в дальнейшем палитру коллекции в честь города с "биографией" ровно в 10 столетий планируют расширить.