Знаменитые гусевские мастера преподнесут уникальные подарки к тысячелетию Суздаля Уникальные...

Знаменитые гусевские мастера преподнесут уникальные подарки к тысячелетию СуздаляУникальные подарки Суздалю-к его тысячелетию-преподнесут и знаменитые гусевские мастера. Художник Игорь Томский разработал коллекцию тематических статуэток.Она посвящена историческому юбилею города-музея. Среди главных образов - могущественный лев, птица Феникс и суздальский сокол.По словам авторов проекта, фигуры этих мифических существ выбраны неслучайно. Именно они украшают своды белокаменных храмов- главной гордости Владимирской земли.Все изделия отлиты из хрусталя янтарного цвета. Однако в дальнейшем палитру коллекции в честь города с "биографией" ровно в 10 столетий планируют расширить.