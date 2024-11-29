На территории лицея №17 достроили спортплощадку. Об этом сообщили на страницах горадминистрации в соцсетях. Так, на проспекте Строителей появился новый физкультурно-оздоровительный

На территории лицея №17 достроили спортплощадку. Об этом сообщили на страницах горадминистрации в соцсетях. Так, на проспекте Строителей появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Приемка объекта проходила в присутствии чиновников и подрядчика. Правда потренироваться на спортплощадке владимирцам удастся лишь только весной. Как объясняет начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Марат Мангушев, после зимы