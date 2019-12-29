Александр Лукашенко вновь оказался в центре внимания СМИ. Президента Белоруссии засняли в компании молодой красотки.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-12-2019-65-letnego-lukashenko-zasnyali-s-effektnoj-bryunetkoj-video.html" target="_blank">65-летнего Лукашенко засняли с эффектной брюнеткой (видео)</a> - Александр Лукашенко вновь оказался в центре внимания СМИ. Президента Белоруссии засняли в компании молодой красотки.
[url=https://33live.ru/novosti/29-12-2019-65-letnego-lukashenko-zasnyali-s-effektnoj-bryunetkoj-video.html]65-летнего Лукашенко засняли с эффектной брюнеткой (видео)[/url] - Александр Лукашенко вновь оказался в центре внимания СМИ. Президента Белоруссии засняли в компании молодой красотки.