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Александр Лукашенко вновь оказался в центре внимания СМИ. Президента Белоруссии засняли в компании молодой красотки.Материал дополняется.

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