В рамках Кубка России по биатлону на Ижевской винтовке состоялась спринтерская гонка у мужчин на дистанции 10 км. Победу в ней отпраздновал представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов. Он финишировал с лучшим результатом дня – 26 минут 18,9 секунды, допустив один промах.

В рамках Кубка России по биатлону на "Ижевской винтовке" состоялась спринтерская гонка у мужчин на дистанции 10 км. Победу в ней отпраздновал представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов. Он финишировал с лучшим результатом дня – 26 минут 18,9 секунды, допустив один промах.Второе место занял Алексей Слепов из Санкт-Петербурга, уступивший победителю соревнований 21,3 секунды. Он также один раз не справился с мишенью. Третьим стал Евгений Идинов, представляющий Тюменскую область (+21,6 секунды, 0 промахов).Позже 29 декабря пройдет женский спринт. Эта гонка завершит соревнования в Ижевске, которые являются отборочным турниром к этапам Кубка мира и Кубка IBU.